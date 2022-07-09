Центристская партия предоставила отчет о финансировании за второй квартал. Кто был самым крупным жертвователем?(1)
В пятницу вечером Центристская партия предоставила отчет о финансировании за второй квартал в Комиссию по надзору за финансированием партии, который показал, что весной партия получила 126 776 евро в качестве пожертвований.
Во втором квартале Свен Михайлов, глава компании по недвижимости Fausto Capital, пожертвовал политической партии 10 000 евро.
Член правления Complex Consult OÜ Сергей Геллер, он является членом Центристской партии с апреля 2018 года, пожертвовал 8500 евро. Андрес Лыхмус, член правления и финансовый директор Salva Kindlustuse AS, пожертвовал Центристской партии 7500 евро.
Аго Вингиссар, глава компании Prenton OÜ, поддержал Центристскую партию суммой в размере 6000 евро, а бизнесмен по недвижимости Сийма Сааревели - 5000 евро.
Член партии Ирина Аверьянова пожертвовала 6500 евро, Кадри Симсон и Андрей Коробейник - передали по 5000 евро.
Остальные пожертвования составили менее 5000 евро. Наименьшее пожертвование сделал Уудо Корб, поддержавший родную партию одним евро.
Во втором квартале партия получила также 20 326 евро членских взносов и 330 830 евро государственной поддержки.