Юри Ратас о новой правительственной коалиции: Партия реформ совершила разворот

„Известие о том, что правительственная коалиция наконец-то согласована, можно только поприветствовать. В сегодняшней ситуации с безопасностью и рекордной инфляцией очень тревожит тот факт, что прошло так много времени без серьезных и необходимых решений, а важные вопросы были отложены. Будь то снижение акциза на топливо или ясность в преддверии предстоящего очень сложного отопительного периода“, - написал Ратас.

По его словам, очень важно, чтобы закончилась исключительная власть одной партии. „Это не только в интересах государственного права и ясности, но прежде всего в свете последних решений, которые остановили проект Таллиннской больницы, а также проект Хаапсалуской железной дороги, и кроме того, медицинские вертолеты также не будут куплены“, — раскритиковал Ратас.

„Исходя из того, что было представлено сегодня, можно констатировать, что политический нарратив сильно изменился, и возникли важные для народа Эстонии вопросы“, — заключил он. „Если раньше все новые инициативы безнадежно противоречили мировоззрению Партии реформ, включая увеличение семейных пособий, то сегодня они полностью изменили свое мнение не только в вопросах поддержки детей и семьи, но и во многих других важных для народа Эстонии вопросах. Будь то место в доме престарелых или повышение необлагаемого налогами доходного минимума“.

По словам Ратаса, Партия реформ совершила разворот. „Помимо политики сокращения расходов, с большими трудностями договорились о новых понятиях в принципах руководства государством, что для реформистов и Этонии является позитивным результатом“, сказал он.



