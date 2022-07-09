КОЛОНКА RusDelfi | Радоваться новому правительству еще рано

В пятницу вечером пришли долгожданные новости о том, что Isamaa, реформисты и социал-демократы в общих чертах пришли к созданию новой коалиции. Это, однако, не означает, что новая коалиция состоится, потому что для этого нужно создать соглашение на бумаге за подписями всех участвующих сторон. Пока этого нет, но, по заявлениям лидеров этих партий становится понятно, что то, как будут разделены министерские портфели — всего лишь формальность.

Каждому новому правительству хочется пожелать успехов и надеяться, что у него получится работать в интересах нашего государства и жителей нашей страны. После почти двухмесячного политического кризиса в Эстонии, любая комбинация политических сил в правительстве, которая может положить ему конец, кажется хорошим решением.

Однако у нового коалиционного соглашения есть нюансы, которые внушают опасения. На это соглашение сильно влияет тот факт, что в следующем году пройдут новые парламентские выборы, и каждый из участников нового правительства стремится предложить множество разных пособий и иных форм поддержки, чтобы привлечь избирателей на свою сторону и добиться большинства голосов. Это значит, что расходы будут высоки, и возможностей покрыть их не очень много: поднять налоги или взять кредит. Вряд ли, что в данной ситуации, когда в Эстонии рекордная инфляция и доходы людей становятся меньше, новое правительство Каи Каллас решит поднять налоги для частных лиц и предпринимателей. Таким образом, текущие расходы новой коалиции, которые из-за их предвыборных обещаний росли и росли, придется покрывать кредитами.