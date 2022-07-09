КОЛОНКА RusDelfi | Радоваться новому правительству еще рано(19)
В пятницу три партии сумели наконец договориться и найти решение для политического кризиса в Эстонии. Но ближайшие перспективы не кажутся радостными.
В пятницу вечером пришли долгожданные новости о том, что Isamaa, реформисты и социал-демократы в общих чертах пришли к созданию новой коалиции. Это, однако, не означает, что новая коалиция состоится, потому что для этого нужно создать соглашение на бумаге за подписями всех участвующих сторон. Пока этого нет, но, по заявлениям лидеров этих партий становится понятно, что то, как будут разделены министерские портфели — всего лишь формальность.
Каждому новому правительству хочется пожелать успехов и надеяться, что у него получится работать в интересах нашего государства и жителей нашей страны. После почти двухмесячного политического кризиса в Эстонии, любая комбинация политических сил в правительстве, которая может положить ему конец, кажется хорошим решением.
Однако у нового коалиционного соглашения есть нюансы, которые внушают опасения. На это соглашение сильно влияет тот факт, что в следующем году пройдут новые парламентские выборы, и каждый из участников нового правительства стремится предложить множество разных пособий и иных форм поддержки, чтобы привлечь избирателей на свою сторону и добиться большинства голосов. Это значит, что расходы будут высоки, и возможностей покрыть их не очень много: поднять налоги или взять кредит. Вряд ли, что в данной ситуации, когда в Эстонии рекордная инфляция и доходы людей становятся меньше, новое правительство Каи Каллас решит поднять налоги для частных лиц и предпринимателей. Таким образом, текущие расходы новой коалиции, которые из-за их предвыборных обещаний росли и росли, придется покрывать кредитами.
Это очень плохая перспектива. Разумнее было бы взять кредит на то, чтобы реализовать большие проекты в области инфраструктуры и инвестиций, а не выплачивать из этих денег различные пособия и дотации. Такая идея является, мягко говоря, безответственной. Десять лет назад реформисты и партия Isamaa были категорически против кредитов на различные текущие расходы. Это свидетельствует о тектонических изменениях в идеологическом основании руководства этих партий, которые раньше стремились показать себя эффективными и хозяйственными менеджерами для страны. Взятие кредитов для выплачивания пособий и дотаций можно сравнить с ситуацией, когда семья за пару недель потратила все свои деньги, и теперь начинает судорожно брать микрозаймы. С той лишь разницей, что если так поступает частное лицо — деньги придется возвращать самостоятельно. Но если так поступает правительство, деньги придется возвращать налогоплательщику и, в первую очередь, той части предпринимательства и бизнеса, нагрузка на которых уже сейчас очень большая.
Поэтому, с одной стороны, рождение новой коалиции и разрешение политического кризиса — хорошая новость, но с другой стороны, возрастающие расходы, которые придется покрывать тем людям, которые платят в госбюджет больше, чем получают, очень тревожит.