Долго молчавший Юри Випс прокомментировал скандал: я совершил большую ошибку, но надеюсь стать лучше

Эстонский гонщик Юри Випс был отстранен от должности тестового и резервного пилота Red Bull после дискриминационных высказываний, но, как ни странно, остался в юниорской команде. Кроме того, команда „Хайтек“ объявила, что у Випса есть возможность продолжить выступления в Формуле - 2 до конца сезона.

Руководство „Формулы-2“ на официальном сайте выразило недовольство данным решением „Хайтек“, но по словам Випса они имели на это полное право.

„Я полностью понимаю их точку зрения“, — сказал Випс порталу Autosport. „Я совершил ужасную ошибку и обидел многих людей. Они имеют полное право говорить такие вещи обо мне. Этот инцидент заставил меня смириться, и я просто очень благодарен „Хайтек“ за то, что они дали мне второй шанс“.

„Сейчас моя главная цель — успешно продолжить сезон и принести команде хорошие результаты. Но еще важнее то, что я хочу стать лучше и показать всем, чему я научился“, — сказал 21-летний Випс.