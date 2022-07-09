Gulagu.net: в российских колониях набирают заключенных для участия в войне

В сообщениях, которые процитированы в телеграм-канале Gulagu.net, говорится о наборе заключенных в колониях Нижегородской области, Мордовии и Краснодарского края.

„ИК-5 УФСИН Нижегородской области. Забрали 6.07.22 около 10 человек. Вызывал утром начальник, вечером приехало ВЧК и генерал. Через 10 минут после вызова были собраны с вещами. Некоторых забрали, некоторых закрыли пока в больнице. Некоторых вояк не вызвали“, — говорится в одном из сообщений.

В другом сообщении сказано, что в исправительные учреждения управления ФСИН Мордовии „тоже приезжали какие-то люди „в штатском“, вызывали тех, кто имеет боевой опыт, предлагали ехать воевать“.

4 июля издание „Важные истории“ сообщило, что заключенным ИК-7 „Яблоневка“ и ИК-6 „Обухово“ в Петербурге предложили ехать воевать в Донбасс в составе ЧВК „Вагнер“, пообещав выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать. Об этом изданию рассказали родственники людей, отбывающих наказание в этих колониях.

Спустя два дня источники „Важных историй“ сообщили, что около 40 заключенных ИК „Яблоневка“ были вывезены в Ростовскую область. Из ИК „Обухово“ вывезли 11 человек (были ли это те, кто записался в „добровольцы“, неизвестно).