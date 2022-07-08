Президент Алар Карис: отставка Каллас полностью соответствует духу конституции

„Теперь, наконец, наступила долгожданная ясность в отношении новой коалиции и правительства. Практически в последний момент. Переговоры подтвердили, что штампованная фраза „политика — это искусство компромисса“ по-прежнему актуальна“, - сказал президент Карис.

„У политиков впереди напряженные дни. Это полностью соответствует духу конституции, что в такой ситуации старое правительство уходит в отставку и в экстренном порядке созывается Рийгикогу, чтобы создать основу для формирования нового правительства“, - отметил он.

„Испытания, стоящие перед Эстонией, не позволяют тратить время впустую. В Эстонии будут новые министры, которые должны быстро приступить к работе, чтобы справиться с инфляцией и повышением цен на энергоносители, которые ждут наш народ осенью и зимой. После войны, начатой ​​Россией, в Европе до сих пор сохраняется острый кризис безопасности“, - подчеркнул президент.