В Ереване недовольны визитом Юри Ратаса в Нагорный Карабах

Симонян выразил „крайнюю озабоченность“ визитом спикера эстонского парламента Юри Ратаса в город Шуши в Нагорном Карабахе

По его словам, „заявления г-на Ратаса в опустошенном от армян Шуши не только не отражают дух дружественных отношений между нашими двумя странами, но и противоречат официальной поддержке Эстонией мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ“.

Симонян сообщил, что отправил Ратасу письмо с разъяснениями армянской позиции по поводу конфликта.

Он выразил надежду, что его эстонский коллега в ближайшее время посетит Армению и на месте ознакомится с ситуацией, а также встретится с представляющими Нагорный Карабах официальными лицами.