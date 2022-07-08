За рубежом
08.07.2022, 18:21

В Ереване недовольны визитом Юри Ратаса в Нагорный Карабах

 
Встреча спикера парламента Армении Алена Симоняна с эстонским послом
Встреча спикера парламента Армении Алена Симоняна с эстонским послом
ФОТО: Национальное собрание Республики Армения

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в пятницу на встрече с послом Эстонии в Ереване Рийной Кальюранд заявил о „крайней озабоченности“ визитом спикера Рийгикогу Юри Ратаса в Нагорный Карабах , который состоялся 24 мая в рамках поездки в Азербайджан, пишет rus.err.

Симонян выразил „крайнюю озабоченность“ визитом спикера эстонского парламента Юри Ратаса в город Шуши в Нагорном Карабахе

По его словам, „заявления г-на Ратаса в опустошенном от армян Шуши не только не отражают дух дружественных отношений между нашими двумя странами, но и противоречат официальной поддержке Эстонией мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ“.

Симонян сообщил, что отправил Ратасу письмо с разъяснениями армянской позиции по поводу конфликта.

Он выразил надежду, что его эстонский коллега в ближайшее время посетит Армению и на месте ознакомится с ситуацией, а также встретится с представляющими Нагорный Карабах официальными лицами.

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