Чрезвычайная ситуация по отоплению в Нарве: стоит ли бояться горожанам?

Городская кризисная комиссия провела в пятницу заседание, итогом которого и стало объявление ЧС.

„Сейчас у нарвитян нет причины пугаться и волноваться, - объясняет мэр Нарвы Катри Райк. - ЧС объявлена с целью поддержать нашего поставщика теплоэнергии компанию Enefit Power, чтобы она могла обеспечить город теплоэнергией в следующем году по нормальным ценам“.

„Enefit Power сообщила руководству города о возможных проблемах с поставками газа и о том, что у них есть возможность в кризисной ситуации обеспечить отопление за счет сланцевого масла“, - рассказал Урмас Токман, член кризисной комиссии.

Катри Райк говорит, что да, сейчас в Эстонии есть запас газа, у Enefit Power есть договоры, которые позволяют отапливать Нарву до конца 2023 года, но на следующий год компания не смогла заключить контракты на поставку газа, потому что не было предложений со стороны поставщиков.

„Надо решать вопрос заранее, - комментирует Райк. - Чтобы в случае проблем с поставками газа в 2023 году, Enefit Power могла использовать масло сланца. Для этого нужно, во-первых, получить разрешение на его применение, а, во-вторых, сделать запас. Именно поэтому мы объявили ЧС, чтобы у Enefit Power были основания обратиться в Департамент окружающей среды за разрешением на использование сланцевого масла“.

Департамент окружающей среды интересует чистый воздух, а руководство города - обеспечение отопления, доступного по цене. „Топить маслом сланца дешевле в три раза, чем газом“, - говорит мэр Нарвы.

В городе мало одноэтажных частных домов, в основном люди живут в многоэтажках. Почти треть горожан использует газовые колонки. „Ковид, повышение цен на электроэнергию, транзитные беженцы - мы переживаем эти проблемы до сих пор. Поэтому надо думать наперед, чем мы будем топить, чтобы не получить еще одну проблему в следующем году“, - подытоживает Катри Райк.