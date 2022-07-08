„Ближе к Европе, чем к России“. Президент Алар Карис: нынешняя ситуация открывает новые бизнес-возможности

По словам главы эстонского государства, Европа стоит из-за агрессии России в Украине перед лицом все более растущих цен на сырьё и сокращением предложения. „Тяжело будет всем нам, но победителями станут те, кто будет гибким и сможет быстро переориентироваться на новые цепочки поставок и источники топлива“, - сказал Карис.

„Изменения коснутся не только нас, но и многих европейских предприятий, которые ищут новых партнеров. Нынешняя ситуация открывает для эстонских компаний новые возможности“.

Президент подчеркнул, что с помощью пособий государство может смягчить в краткосрочной перспективе растущие расходы, но для решения проблемы мы должны ускорить инвестиции в новые источники энергии и инфраструктуру. По его словам, зеленый поворот не только не увеличит энергозависимость Европы, но и создаст много возможностей для предпринимательства.

Ближе к Европе, чем к России

Глава эстонского государства отметил, что хотя геополитически у Эстонии с Россией единая граница, но в экономическом смысле Эстония гораздо ближе к Северным странам, чем к восточному соседу. „Бизнес-связи наших предприятий и экспорт крепко связывают нас с Европой“, - сказал Карис.

„Мы находимся вместе с другими европейскими странами в одной - к счастью очень крепкой - лодке, противостоим схожим вызовам. Мы - члены Европейского союза, НАТО, и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.)“, - заметил Карис.

Говоря о российской агрессии в Украине, президент ЭР заверил, что Эстония продолжит поддержку Украины до тех пор, пока это будет нужно, и крайне важно, чтобы поддержка Украины и украинцев со временем не ослабевала. „Они борются за наши ценности, свободу и демократию. Мы знаем, что это требует больших усилий, но для нас свобода - бесценна“, - сказал Карис.

Первый раз международный слет Друзей Эстонии состоялся в 2010 году. В ходе этого мероприятия звучат слова благодарности предпринимателям, политикам и деятелям культуры, чья деятельность помогла Эстонии стать европейской страной с динамичным развитием экономики и культуры, а также способствовала привлечению в Эстонию зарубежных инвестиций.