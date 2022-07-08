Coop закрывает онлайн-магазин в Таллинне, Харьюмаа и Пярну(1)
Начиная с 1 августа концерн розничной торговли Coop Eesti прекращает оказание услуги интернет-магазина в Таллинне, Харьюмаа и Пярну. Услуга будет доступна в следующих регионах: Сааремаа, Хийумаа, Йыгева, Хаапсалу, Килинги-Нымме и Вяндра.
Coop также закрывает центр комплектации в Лаагри (под Таллинном), а в других регионах (где услуга интернет-магазина сохраняется) обслуживание продолжится из местных магазинов.
„Так как оказание услуги интернет-магазина обходится дороже, чем клиенты за это сегодня платят, и мы ни одно узкое место для жителей этого региона не расшили, то было решено, что лучше сконцентрироваться на развитии местной сети магазинов и строительстве новых“, - сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Ало Иваск о закрытии интернет-торговли в Таллинне и Харьюмаа.
До сих пор eCoop использовал для комплектации товаров как центр Darkstore, так и непосредственно магазины. По словам Иваска, комплектация в магазинах оказалась более эффективным решением.
Coop начал оказывать услугу интернет-магазина в 2016 году. Центр комплектации Darkstore был открыт в 2019 году, там сейчас работает около 50 человек. По возможности работники центра будут трудоустроены в других подразделениях компании.
Регионы, где Coop сохранит интернет-торговлю, и где ее прекратит, видно на карте ниже.