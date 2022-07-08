Коронавирус вернулся: когда введут ковид-паспорта и ограничения? Отвечает Департамент здоровья

1. Нужна ли четвертая прививка от коронавируса? Кому?

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике советуют делать бустерную дозу прививки от COVID-19 людям из группы риска.

В группу риска входят люди старше 60 лет и старше 12 лет, у кого есть хронические заболевания, то есть кому будет сложнее перенести болезнь.

Вторую бустерную дозу советуют делать спустя как минимум 6 месяцев после последней прививки или болезни.

2. Где сейчас вакцинируют?

Вакцинацию проводит Больничная касса. Подробнее о пунктах вакцинации и регистрации можно узнать на сайте vaktsineerimine.ee.

3. Могут ли иностранцы вакцинироваться бесплатно?

По информации Департамент здоровья, прибывавшие в Эстонии иностранцы, в том числе украинские беженцы, могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса.

4. Вернут ли ковид-паспорта?

Совет Европейского союза и Европейский парламент договорились о продлении срока действия ковид-паспорта до 30 июня 2023 года. Паспорт вакцинации до сих пор используется в некоторых странах. Ковид-сертификат могут потребовать при путешествиях в страны, где он необходим. Постановление не обязывает вводить ковид-паспорта и многие страны от них отказались. При необходимости их можно вернуть. В Эстонии сейчас нет планов возвращать обязательные ковид-паспорта.

5. Какие ограничения введут в первую очередь?

Какие конкретные методы для ограничения распространения коронавируса будет вводить Департамент здоровья - еще неизвестно. Нужно учитывать, что осенью Департамент здоровья для оценки распространения вируса будет отталкиваться от количества пациентов в больницах, также от выборочного тестирования, которое проводят семейные врачи. Таким образом, Департамент здоровья имеет достаточно хорошее представление о фактическом состоянии инфекций и вносит свои предложения в зависимости от ситуации. Есть много мер, которые человек может предпринять самостоятельно — это тщательное мытье рук и, например, ношение маски.