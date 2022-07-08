ВИДЕО | Итальянский велогонщик сломал шею на пятом этапе „Тур де Франс“
Итальянский велогонщик Даниэль Осс, представляющий команду TotalEnergies снялся с „Тур де Франс 2022“ из-за столкновения со зрителями. В результате аварии спортсмен сломал шею.
Во время гонки итальянец ехал на велосипеде по спуску в секторе №3 пятого этапа из Лилля в Аренберг. Некоторые болельщики наблюдали за гонкой и стояли слишком близко к трассе, в результате чего Осс врезался в них головой.
Велогонщик завершил этап, так как не смог выйти на стартовую линию маршрута шестого этапа из-за полученной травмы шеи.
В команде итальянского велогонщика сообщили, что Осс снимается с „Тур де Франс“. „Дополнительные обследования выявили перелом позвонка, требующий иммобилизации на несколько недель. Поэтому Даниэль Осс вынужден сняться с „Тур де Франс“, — говорится в заявлении TotalEnergies.