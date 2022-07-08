Новая схема мошенников: работники эстонских предприятий остаются без зарплаты

„К примеру, получает руководство предприятия электронное письмо как бы от работника, в котором тот сообщает о своем желании со следующего месяца получать зарплату на другой расчетный счет. Если письмо отправляется с истинного почтового ящика работника (то есть адрес отправителя правильный), то значит почтовый ящик работника предварительно был взломан. Но часто мошенники создают новый e-mail адрес, который может быть похожим на настоящий, а может вообще состоять из абсурдной комбинации цифр и букв“, - предупреждает сотрудник службы безопасности банка SEB Кятлин Кукк.

В этом фальшивом письме указывается новый расчетный счет, и зарплата в следующем месяце направляется предприятием не работнику, а становится добычей мошенников.

Как предприятию обезопасить себя от обмана

Если компания получает письмо вышеприведенного содержания, то нужно связаться с работником и в устной форме проверить, есть ли у того желание перенаправить зарплату на другой расчетный счет.

Нужно обратить внимание на адрес отправителя и оценить, насколько он достоверный. Критически оценить текст письма, его грамматику и построение фраз. Так как мошенники используют при составлении текста компьютерные программы-переводчики, то результат перевода не всегда бывает корректным.

В борьбе с мошенниками поможет правило требовать на важных документах дигитальной подписи.

Если вы стали жертвой обмана, то надо очистить свой компьютер с помощью антивирусника. Так как электронные письма могут содержать вирусы.

Если вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию и незамедлительно сообщите об этом в свой банк.