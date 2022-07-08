Яан Тоотс подтвердил, что будет баллотироваться на должность председателя Центристской партии

Тоотс сказал, что, насколько ему известно, „многие округа“ выдвинули его кандидатом на пост председателя, а также он был выдвинут кандидатом в члены правления партии. У Центристской партии всего 26 округов, из которых, по словам Тоотса, сегодня свое решение примут четыре.

„Неважно, сколько этих округов, но видно, что есть озабоченность, и некоторые хотят, чтобы с моим выдвижением были представлены иные принципы управления партией“. Тоотс добавил, что он и Ратас положительно оценивают конкуренцию друг друга. „У нас есть очень четкое понимание того, что в партии происходят выборы, а не просто назначение одного человека председателем“, — сказал Тоотс. „Я баллотируюсь не против Юри Ратаса, а за своих избирателей“.