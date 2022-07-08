08.07.2022, 14:16
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 23-летнего молодого человека
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 23-летнего Йона, пропавшего в селе Сойнасте волости Камбья (Тартумаа).
В пятницу утром полиция получила сообщение, что Йон ушел вчера вечером в районе 23 часов из дома своего знакомого в Сойнасте в неизвестном направлении и пропал.
Телефона с собой у молодого человека нет, связаться с ним нельзя. Он мог направится в Виймси (Харьюмаа) или Вильянди.
Молодой человек был одет в черный джемпер, темные брюки и красные кроссовки. Рост 180 см, телосложение худощавое, короткие светлые волосы.
У Йона быстрая походка, он может обратиться к посторонним людям с просьбой дать закурить или его подвезти.