ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 23-летнего молодого человека

В пятницу утром полиция получила сообщение, что Йон ушел вчера вечером в районе 23 часов из дома своего знакомого в Сойнасте в неизвестном направлении и пропал.

Телефона с собой у молодого человека нет, связаться с ним нельзя. Он мог направится в Виймси (Харьюмаа) или Вильянди.

Молодой человек был одет в черный джемпер, темные брюки и красные кроссовки. Рост 180 см, телосложение худощавое, короткие светлые волосы.

У Йона быстрая походка, он может обратиться к посторонним людям с просьбой дать закурить или его подвезти.