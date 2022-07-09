Читатель спрашивает: как работодателю с 1 августа следует сообщать своим сотрудникам данные о налогах и платежах?

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев.

В соответствии с п. 5 ч.1 ст. 5 Закона о трудовом договоре, работодатель должен информировать работника об уплачиваемых и удерживаемых из заработной платы налогах и платежах. К налогам относятся, например, подоходный налог и социальный налог, а к платежам — страховой взнос по безработице и взнос обязательной накопительной пенсии.

С 1 августа работнику необходимо также сообщать, в какое учреждение уплачиваются налоги и платежи и какую защиту получает работник при их уплате. С изменением закона новых налогов и платежей не вводится. Если работодатель делает дополнительные добровольные взносы, например в третью пенсионную ступень, на медицинское страхование или страхование от профессиональных заболеваний, работника следует уведомить и об этом.

Данные о налогах и платежах могут быть представлены в виде ссылки. Если работодатель сообщает работнику данные в виде ссылки, он должен ссылаться на Закон о подоходном налоге (прежде всего на ч. 1 ст. 5, ч. 4 ст. 40), Закон о страховании от безработицы (прежде всего на ст. 6, ст. 36, п. 3 ч. 1 ст. 42), Закон о накопительных пенсиях (прежде всего на ч. 2 ст. 2, п. 4 ч. 1 ст. 11) и Закон о социальном налоге (прежде всего на ст. 1, п. 4 ч. 1 ст. 9).

Вместо ссылки работодатель может сообщить работнику данные о налогах и платежах в виде следующей наглядной информации (напр., представив работнику письменный документ в виде таблицы с указанными в ней данными)