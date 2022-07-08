Московского депутата Алексея Горинова осудили на семь лет колонии за „военные фейки“. Это первый реальный срок по такому делу

„Горинов умышленно совершил преступление и осознавал общественную опасность, что повлекло у граждан чувство тревоги и беспокойства“, - цитирует решение суда „Новая газета. Европа“.

Во время оглашения приговора депутат держал плакат с надписью „Вам еще нужна эта война?“

60-летнему Горинову предъявили обвинение по статье о распространении „фейков“ с отягчающими обстоятельствами - по версии следствия, преступление было совершено по предварительному сговору, с использованием служебного положения и по мотивам ненависти или вражды.

Это уже не первый приговор по статье 207.3 Уголовного кодекса, однако первый случай, когда обвиняемый получил реальный срок. Максимальный срок наказания по статье о „военных фейках“ - 15 лет тюрьмы.

По версии следствия, 15 марта 2022 года Горинов во время открытого заседания совета депутатов округа допустил ряд высказываний, „содержащих не соответствующие действительности данные о Вооруженных силах РФ“.

На записи заседания действительно есть пятиминутный отрывок, в котором Горинов спорит с другой депутаткой по поводу проведения конкурса детских рисунков. Горинов высказал мысль, что во время войны такой конкурс будет выглядеть как „пир во время чумы“, его поддержала мундеп Елена Котеночкина - она тоже стала фигуранткой уголовного дела, но успела покинуть Россию.

Еще одним предполагаемым правонарушением стало предложение Горинова начать заседание совета депутатов с минуты молчания в память о жертвах войны в Украине.

26 апреля сотрудники силовых органов пришли в совет, взломали в нем двери и изъяли всю технику. В тот же день у Горинова прошел обыск, после него депутата задержали.

Как проходил суд

Уголовное дело в отношение Горинова, вероятно, было возбуждено после публикации актрисы Марии Шукшиной. В начале апреля она опубликовала ссылку на ролик с заседанием муниципального совета депутатов с комментарием: „Вот такие депутаты у нас! И не где-нибудь, а под самым носом у Кремля“.