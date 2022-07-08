В начале июля в центре Ülemiste вновь открыл свои двери центр вакцинации

„Весенне-зимний опыт показал, что посещаемость пункта вакцинации в центре Ülemiste была высокой, и нашим посетителям понравилась доступность данной медицинской услуги. Поэтому мы решили возобновить работу пункта вакцинации с начала июля. Можно предположить, что новая волна распространения коронавируса в мире, а также всё учащающиеся новости от заболевших знакомых повысят интерес людей к бустерным дозам. Как крупный торговый центр мы, безусловно, заинтересованы не только в том, чтобы общество оставалось открытым, но также и в максимально возможном благополучии наших арендаторов и клиентов, поэтому мы хотим внести в это свой вклад“, - сказала руководитель в сфере маркетинга и ответственного предпринимательства центра Ülemiste Тийа Нымм.

По словам представителя Hoole OÜ Кристины Сепп, приятно, что центр Ülemiste в сотрудничестве с Hoole OÜ делают услугу вакцинации более доступной: „Сегодня необходимы совместные усилия, чтобы сохранить здоровье наших людей, предоставляя медицинские услуги в местах, где посещаемость наиболее высока, где люди проводят время со своими семьями“.

С момента открытия пункта вакцинации в ноябре его услугами воспользовались более 5200 человек.

Пункт вакцинации в центре Ülemiste по-прежнему открыт на первом этаже возле главного входа по будням с 11.00 до 18.00 и по выходным с 11.00 до 17.00.

Вакцинация проходит в порядке живой очереди, а это значит, что предварительная запись не требуется. На сайте центра Ülemiste имеется дигитальное приложение, с помощью которого можно посмотреть текущую заполняемость центра, и выбрать для себя время для посещения, когда поток людей невысок. В ближайшие дни также можно будет записаться на вакцинацию в пункте вакцинации Ülemiste через государственную дигитальную регистратуру.