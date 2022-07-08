Проблемы рынка труда: три из четырех предприятий не могут найти подходящих сотрудников

В рамках ежеквартального исследования ManpowerGroup более 40 000 работодателей из 40 стран поделились своими планами по найму сотрудников и ожиданиями от рынка труда в третьем квартале. Нехватка работников по-прежнему остается наибольшей в секторе информационных технологий и телекоммуникаций, финансов и банковского дела, а также – в производстве, строительстве и розничной торговле.



Беспрецедентным ситуацию вокруг найма рабочей силы делает то обстоятельство, что во время пандемии многие отрасли сокращали людей или увеличивали количество сотрудников незначительно, но теперь потребность в работниках выше, чем до пандемии, поэтому необходимо с невиданной быстротой нанимать множество сотрудников, особенно специалистов. Например, 76 процентов IT и технологических компаний признают, что им сложно найти людей с необходимыми навыками, но аналогичная ситуация царит и в производстве, оптовой и розничной торговле, образовании и банковском деле.



„Если человек является экспертом в нужной области, обладает личностными качествами, способствующими карьере, владеет языками, гибок и ориентирован на решения, перед ним открыты практически все двери в мире, и, к сожалению, эстонским компаниям в определенной степени приходится вливаться в гонку зарплат, чтобы оставаться конкурентоспособными как работодатель“, – отметил генеральный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра.



„К сожалению, на рынке труда мы конкурируем с самыми успешными и богатыми странами мира, а не с региональными конкурентами, против нас играет и высокая инфляция. Помимо работодателей, происходящее в настоящее время на рынке труда является важными вводными данными и для лиц, принимающих решения в сфере образования – необходимо более радикально, чем раньше, менять направленность и программы обучения, молодежь должна быть готова к бурному развитию и быстрым изменениям на протяжении всей своей карьеры: в равной степени быть компетентными в цифровых технологиях, иметь хорошие коммуникативные навыки, говорить на нескольких языках и предпочтительно мыслить как предприниматели, а не как наемные работники“, – подчеркнул Калдра.



Вербовочный оптимизм высок во всем мире, но особенно сильно в этом отношении выделяются американские страны. В Европе больше всего новых рабочих мест планируется создать в Финляндии, Великобритании и Нидерландах, а самые скромные рекрутеры в настоящее время находятся в Греции, Польше и Словакии. В начавшемся квартале 47 процентов из 40 000 организаций, принявших участие в исследовании, планируют нанять новых сотрудников, 34 процента планируют сохранить текущий уровень, 15 процентов планируют сократить количество сотрудников, а 4 процента еще не приняли решение.



В нынешнем исследовании работодателей спрашивали не только о недостающих кадрах, но и о личностных качествах, наиболее востребованных на рынке труда. Оказалось, что самое сложное — это найти надежных и независимых в своей работе людей, быстро адаптирующихся, но также ценятся и навыки решения проблем, аналитические способности и креативность.