Матери погибших в Украине военнослужащих заявили, что к смерти их сыновей причастен военкор „Известий“

Коллективное заявление женщин опубликовал в своем телеграм-канале журналист Русской службы „Би-би-си“ Илья Барабанов. Вот что в нем сообщается:

„После выхода репортажа военного корреспондента „Известий“ Валентина Трушнина 30 июня 2022 года позиции военнослужащих были обстреляны тяжелой артиллерией ВСУ. Это произошло в результате рассекречивания в видеоматериале места базирования военной техники и личного состава 1 взвода… Требуем принять немедленные меры по запрету деятельности военных журналистов в районах ведения активных боевых действий“.

По данным матерей, после обстрела погибли пятеро военнослужащих, а еще трое сейчас находятся в тяжелом состоянии в Первом военном госпитале Донецка.

30 июня на сайте „Известий“ публиковался репортаж Трушнина под названием „Военный корреспондент „Известий“ показал „танковую карусель“ ВС РФ в ДНР“. На видео есть кадры съемок боевых позиций с дрона.