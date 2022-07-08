Адвокат Тыниса Лийната: я не могу предать огласке обвинения, но Лийнат их не признает

По словам Кереса, ему известна суть обвинений, предъявленных Лийнату, но в настоящий момент он не может сообщить их общественности. Адвокат добавил, что Лийнат не согласен с предъявленными ему обвинениями. „Он отрицает эти обвинения“, - сказал Керес.

В понедельник по подозрению в коррупционных преступлениях сотрудники Полиции безопасности задержали четырех человек. Члена Центристской партии и бывшего старейшину Пирита Тыниса Лийната подозревают в получении взятки. По решению суда Лийнат заключен под стражу на два месяца.

Судя по первоначальным данным, есть основания подозревать, что Лийнат, являясь старейшиной части города, использовал свое служебное положение при принятии решений, касающихся поставок и договоров, связанных с улицами Пирита, зелеными зонами и ухода за пляжами.

„Согласно подозрению, речь идет о преступлении, совершенном с корыстной целью, которое не связано с деятельностью партии“, - сказала прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Тийна Олев.

В даче взятки подозревается 51-летний мужчина, также 50-летний мужчина в даче взятки и пособничестве. В даче взятки, страховом мошенничестве и причинении материального ущерба подозревается 49-летний мужчина.

Как сказал адвокат Керес, он знает, о ком идет речь, но не представляет их.

Уголовное производство проводит Департамент полиции безопасности под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.