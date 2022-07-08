ВИДЕО | Ратуша в Нарве: как идет реконструкция и что нашли археологи

До этого с 70-х годов Ратуша была желтого цвета. То, что аутентичный ее цвет именно красно-коричневый, обнаружили послевоенные реставраторы. В семнадцатом веке это был популярный цвет. Кстати, после войны, во время ремонта, Ратушу тоже красили в темно-красный.

„Для покраски фасада здания Ратуши использован цвет Tikkurila, N412, - комментирует Полина Эриксон, главный специалист нарвской проектной службы Департамента Развития и Экономики. - Это исторический цвет ратуши, по другому его называют шведско-красный, так как многие домики в Швеции любят красить именно в этот цвет. Используя этот оттенок, мы идем к истокам истории и возвращаем фасаду здания Ратуши его первоначальный вид“.

„Мы хотим максимально восстановить довоенную планировку, - рассказывает Мадис Туудер, старший инспектор по охране старины нарвской горуправы. - Некоторые элементы удастся сделать, но на 100% это невозможно. Главное, что пытаемся повторить, это послевоенный вид вестибюля: потолки и лестницу. Мы плохо знаем, как выглядело помещение до войны. Если сохранилось немного фотографий внешнего вида Ратуши, то как она выглядела внутри - почти неизвестно, так как там не фотографировали. Плюс в здании будут новые коммуникации, появится лифт, планировка внутри будет сделана по-другому, потому что цель использования помещений теперь другая“.



Первый проект реконструкции Ратуши был предложен еще в середине 2010-х годов. Проект приняли в 2009 году, но не запустили в работу. Реконструкция Ратуши началась спустя десять лет. Поскольку с момента составления проекта прошли годы, его пришлось обновить с учетом новых требований к охране памятников старины.

ЧТО НАШЛИ В РАТУШЕ