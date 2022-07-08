ВИДЕО | Ратуша в Нарве: как идет реконструкция и что нашли археологи
В Нарве продолжается реконструкция городской Ратуши. Строители показали часть нового фасада. Историческому зданию решили вернуть первоначальный цвет – красно-коричневый. RusDelfi побывал внутри Ратуши дважды: в мае и сейчас. Рассказываем, как продвигаются строительные работы, какая история у Ратуши, как, по концепции горуправы, она будут выглядеть уже в начале следующего года.
До этого с 70-х годов Ратуша была желтого цвета. То, что аутентичный ее цвет именно красно-коричневый, обнаружили послевоенные реставраторы. В семнадцатом веке это был популярный цвет. Кстати, после войны, во время ремонта, Ратушу тоже красили в темно-красный.
„Для покраски фасада здания Ратуши использован цвет Tikkurila, N412, - комментирует Полина Эриксон, главный специалист нарвской проектной службы Департамента Развития и Экономики. - Это исторический цвет ратуши, по другому его называют шведско-красный, так как многие домики в Швеции любят красить именно в этот цвет. Используя этот оттенок, мы идем к истокам истории и возвращаем фасаду здания Ратуши его первоначальный вид“.
„Мы хотим максимально восстановить довоенную планировку, - рассказывает Мадис Туудер, старший инспектор по охране старины нарвской горуправы. - Некоторые элементы удастся сделать, но на 100% это невозможно. Главное, что пытаемся повторить, это послевоенный вид вестибюля: потолки и лестницу. Мы плохо знаем, как выглядело помещение до войны. Если сохранилось немного фотографий внешнего вида Ратуши, то как она выглядела внутри - почти неизвестно, так как там не фотографировали. Плюс в здании будут новые коммуникации, появится лифт, планировка внутри будет сделана по-другому, потому что цель использования помещений теперь другая“.
Первый проект реконструкции Ратуши был предложен еще в середине 2010-х годов. Проект приняли в 2009 году, но не запустили в работу. Реконструкция Ратуши началась спустя десять лет. Поскольку с момента составления проекта прошли годы, его пришлось обновить с учетом новых требований к охране памятников старины.
ЧТО НАШЛИ В РАТУШЕ
В подвале Ратуши, как того требуют правила реконструкции исторических зданий, провели археологические раскопки. „Сюрпризов не было, но кое-что нашли, - комментирует Мадис Туудер. - До этого стены были под штукатуркой, невозможно было увидеть то, что вышло наружу после начала ремонта. Мы увидели скрытые прежде арки, проемы, о которых не знали, что они есть в здании. И обнаружили, что когда строили Ратушу в 17 веке, то использовали части стен домов, которые были на ее месте прежде, потому что город в середине 17 века почти полностью сгорел из-за большого пожара. После чего в Нарве сделали перепланировку. Главная площадь города раньше была немного в другом месте: где сейчас перекресток улиц Виру и Суур, там были церкви, и перед ними располагалась рыночная площадь. Стены, что остались от сгоревших домов, были использованы для строительства новой Ратуши“.
Археологи будут еще проводить свои работы на Стокгольмской площади (за зданием Ратуши), так как там пройдет новая трасса коммуникаций. Сейчас археолог Илья Давыдов работает в основном на площади перед Ратушей. Когда копали новую траншею для канализации, он нашел несколько исторически важных артефактов. Один из них - фрагмент фундамента триумфальной арки, построенной в 18 веке для приема русской царицы Елизаветы Петровны. Точные данные о месте нахождения триумфальной арки решили сохранить, чтобы в дальнейшем это место обозначить для туристов и горожан. Как именно промаркируют места с важными с исторической точки зрения находками, будут решать позже.
В видео Илья Давыдов подробнее говорит о находке, а руководитель строительных работ Игорь Герасев рассказывает, как продвигается реконструкция.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Перед внешней лестницей до войны был фонтан, сейчас есть план восстановить его.
После бомбежек Второй мировой войны от здания Ратуши остались только стены и подвальная часть. Разрушенная Ратуша, по словам Мадиса Туудера, стояла примерно 10 лет. В 50-х годах прошлого века здание начали восстанавливать. Интересно, что скульптурная группа на главном фасаде - три женщины и между ними исторический герб города - это копия, а остатки оригинала хранятся в Нарвском музее. Они сильно пострадали. Главная женщина в этой группе - справедливость. Другие две - добродетели.
Реконструкцию провели с 1960 по 1963 годы. После чего открыли здесь Дворец пионеров имени Кингисеппа. Когда Советский Союз распался, его переименовали в Нарвский дом детского творчества. В 1999 году коллективы переехали в другое помещение. Ратуша стояла пустая. „Там работали небольшие творческие группы, которые использовали эти помещения для репетиций в основном, - рассказывает Мадис. - Здание было в хорошем состоянии, иногда в нем проводили городские мероприятия, приходили туристы. Потом там размещалась мастерская Федора Шанцина, где он создавал макет Старого города. Примерно 20 лет назад поменяли окна и отремонтировали крышу“.
РАТУША: КАКОЙ ОНА СТАНЕТ
Нынешняя реконструкция предполагает, что здание Ратуши станет туристическим объектом и также будет выполнять представительские функции.
Первый этаж, по концепции горуправы, предназначен для жителей и гостей города. На нем строители готовят сейчас пространство для приема туристов, где, например, будет работать экспозиция „Новая жизнь Старой Нарвы“.
Планируется, что появится магазин сувениров и выставочный зал. В северной части здания первого этажа запланировано сделать помещения для сдачи в аренду. В идеале, по концепции проекта, там должна находиться марципанная или шоколадная мастерская, чайная комната. В подвальном помещении, по плану, будет работать ресторан. Поиск арендаторов для таких помещений скоро начнется, сейчас горуправа готовится объявить конкурс.
Второй этаж решили отдать для торжественных и культурных мероприятий, конференций, семинаров. В большом зале, например, горожане смогут проводить красивые регистрации бракосочетаний, бывать на всевозможных концертах, спектаклях. Рядом, на втором этаже, будет находиться представительский кабинет мэра города для организации торжественных приемов и пресс-конференций.
Третий этаж Ратуши станет административным пространством. Его готовят для работы нарвского городского собрания.
Смотрите, как шла стройка внутри Ратуши месяц назад.
В фотогалерее можно увидеть, в том числе, арки, которые раньше были скрыты под штукатуркой, и то, как выглядит сейчас чердак Ратуши.