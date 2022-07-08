Экс-футболиста сборной РФ высмеяли за политическое сообщение в Instagram

Так, 35-летний экс-игрок поразмышлял на тему „спорт вне политики“ и почему российских спортсменов отстраняют от международных соревнований.

„Смотрю, как наших ребят обрубают от всех международных турниров… А они тут причём, кто-то мне скажет?

Сегодня на матчах могут наказывать за майку с Володей или триколором нашим, но при этом на провокации с других сторон спокойно закрывают глаза. Вы помните, недавно был полуфинал Евро по футзалу? Украина против России. Что за ад творился на трибунах, и ничего... ни единого словца в адрес провокаторов...

Считаю, что футбол, и вообще спорт - это калька политики. Просто в меньшей форме и степени. Поэтому не удивляйтесь, что там в новостях говорят, мол НАТО ещё с 2014 года готовилась к сражению с Россией.

И судя по тому, как им уверенно подыграли остальные организации, становится понятно, что там даже не с 2014 готовилась отмена России… как бы не раньше!“, — сказал Тарасов.

Подписчики в комментариях под этим сообщением подвергли критике Тарасова. Вот что говорили люди на это сообщение:

– Ты так же и в футбол играешь, как в политике понимаешь;

– Ты что в штангу ударился? политолог;

- Дмитрий, вы изрыгнули дичь. Ваше дело – играть, прежде чем что-то написать/сказать, посоветуйтесь с умными людьми;

– Господи… он хоть сам понял, что написано в посте? когда как бы футбол не твое и как бы говорить тоже не твое;

- Это НАТО сейчас делает все это в Украине, Дима? НАТО убивает ровесников твоих дочерей? НАТО тебе заплатило за эту должность?;

- Приедешь в Украину – изменишь свое мнение, больше новости читай.



