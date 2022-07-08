Троих хоккеистов из России выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2022 года

Защитника Минтюкова под общим десятым номером выбрал „Анахайм Дакс“. „Вашингтон Кэпиталз“ под 20-м номером забрал форварда Мирошниченко, а „Миннесота“ под 24-м задрафтовала нападающего Данилу Юрова.

Павел Минтюков был выбран „Анахайм Дакс“ под 10-м номером. Клуб выбрал россиянина в первом раунде драфта впервые с 2001 года. Минтюков считается третьим российским защитником в ХХI веке в топ-10 драфта.

Клуб Овечкина „Вашингтон Кэпиталз“ выбрал нападающего Ивана Мирошниченко под 20-м номером, „Миннесота Уайлд“ — нападающего Данилу Юрова под 24-м.

Мирошниченко 18 лет, он выступает за „Авангард“. Весной прошлого года на юниорском чемпионате мира команда под его капитанством завоевала серебро. В марте у игрока было обнаружено онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Россиянин прошел курс и готов играть в следующем сезоне.

В прошлом году клубы НХЛ в первом раунде драфта выбрали только одного россиянина. Под 19-м номером форвард Федор Свечков оказался в „Нэшвилл Предаторз“.