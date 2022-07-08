КОЛОНКА RusDelfi | Спасибо, железный Борис!

Ушедший вчера в отставку Борис Джонсон является самым ярким и выдающимся политиком после Маргарет Тетчер, который занимал пост премьера Великобритании. Многие были недовольны его персоной, потому что обычный политик рядом с ним выглядит серым и невыразительным. Джонсон ушел в отставку не из-за своих поступков, а из-за поступков своего ближнего окружения.

В современном мире уже обычное дело, что СМИ раздают различным политикам прозвища „новый Кеннеди“ или „железная леди“ просто так. Но важными остаются реальные действия политиков, а не их слова и обещания. На протяжении двух с половиной лет у власти Борис Джонсон много успел; когда Джонсон стал премьером, немало скептиков сомневались в его способности довести „Брексит“ до конца. Однако он сделал это. При нем Великобритания стала одной из первых стран в Европе, которая начала вакцинацию против коронавируса и сумела успешно бороться с пандемией. Немаловажно и то, что Джонсон понял беспокойство стран восточной Европы за свою безопасность и стал главным противником путинского режима среди западных политиков.

Несомненно, Борис Джонсон запомнится и той мощной поддержкой, которую он оказал Украине, но и для Польши и балтийских стран он так же сделал очень много. В то время как другие западные политики колебались и боялись реакции Путина, Борис Джонсон и его кабинет министров приняли решение увеличить свое военное присутствие в Эстонии в три раза. Посредством таких шагов российскому режиму было продемонстрировано, что не бывает союзников НАТО „второго сорта“ и что НАТО не оставит своих восточных союзников. Борис Джонсон определил внешнюю политику Великобритании благодаря своему широкому образованию, личной смелости и политическому опыту. И вряд ли его преемник сможет бросить этот курс, хотя ни один из потенциальных сменщиков не обладает нужными качествами.

Главной проблемой западного мира последние тридцать лет остается недостаток волевых и ярких политиков, о которых можно сказать, что они являются лидерами свободного мира. Борис Джонсон был близок к этому идеалу и хорошо осознавал, какая ответственность лежит на человеке, чей офис находится на Даунинг-стрит. Нынешняя ситуация в мире очень сложная и она требует таких лидеров как Джонсон. Украинские политики поспешили заявить, что из-за отставки Джонсона ничего не изменится, но такая новость, безусловно, встревожила не только их, потому что нельзя избавиться от ощущения, что теперь свободный мир остался без лидера.