Курт Волкер: Победа Украины как суверенной демократии уже гарантирована

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в эксклюзивном интервью Бирешу Банерджи (Biresh Banerjee) в программе Conflict Zone рассказал, как НАТО могла бы расширить помощь Киеву, и оценил эффективность санкций Запада в отношении Москвы.

DW: Вы полагаете, что НАТО проделала очень хорошую работу по защите блока, но в вопросах антикризисного управления в условиях войны России в Украине „не отличается“ эффективностью. Можно ли считать, что альянс подводит Киев?

Курт Волкер: Думаю, что НАТО сейчас не играет никакой роли в этой крупнейшей войне в Европе. НАТО была основана, чтобы обеспечить безопасность для союзников, и она это делает. Но ее вторая основная функция - согласно стратегической концепции и даже той ее версии, которая была только что согласована на саммите в Мадриде, - это управление в кризисных ситуациях. На самом деле НАТО не вовлечена в прекращение этого кризиса, войны России против Украины. На мой взгляд, одну вещь НАТО могла бы делать уже сегодня: обеспечивать функцию координационного информационного центра для поставок оружия в Украину. Соединенные Штаты делают это с авиабазы Рамштайн, на двусторонней основе, со многими другими странами. НАТО и раньше выступала в роли такого центра и могла бы делать это и в данном случае.

- Каким еще образом альянс мог бы оказывать прямую помощь Украине?

- Думаю, можно говорить также о функциях по сбору разведданных и обмену ими с украинцами. Возможно выполнение коммуникационных функций. Но самое главное, я думаю, - это обучение и оснащение украинских сил. НАТО могла бы заняться этим, однако сейчас за это отвечают лишь отдельные союзники.

- На саммите в Мадриде страны НАТО договорились об увеличении численности сил повышенной готовности до более чем 300 000 военнослужащих.