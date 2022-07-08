Груз 200: что известно о потерях России в Украине к началу июля

Например, только по подтвержденным данным за последние две недели, Россия потеряла 84 офицера, включая, например, заместителя командира 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ, командира разведывательной роты из Волгограда, начальника пункта управления гвардейской ракетной бригады из Черняховска, офицера спецназа ГРУ и других опытных командиров.

Гибель офицеров осложняет и так непростую ситуацию, в которой находится российская армия в Украине. По мнению британской разведки, новые батальонные тактические группы, которые Россия создала из оставшихся подразделений для продолжения наступления в Донбассе, будут менее эффективны из-за нехватки грамотных командиров.

По мнению британской разведки, столь высокие потери среди российских командиров вызваны с тем, что им „приходилось руководить тактическими действиями самого низкого уровня, так как в российской армии не хватает высококвалифицированных и наделенных полномочиями сержантов, которые выполняют эту роль в западных армиях“.

Доля офицеров от общего числа установленных погибших принципиально не меняется уже пятый месяц войны. В марте и апреле она составляла 20%, начиная с июня - 17%.

Из 4515 российских военных, погибших в Украине, 205 - это старшие офицеры (генералы, полковники, подполковники, майоры). Суммарно 773 человек - то есть 17% установленных погибших - это офицеры.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Но накопленная информация позволяет понимать и анализировать то, что происходит с российской армией во время войны.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

Далеко не о всех погибших сообщают публично. Каждую неделю на кладбищах в разных городах России мы обнаруживаем новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщают местные власти.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров. На 8 июля нам удалось подтвердить информацию о 4515 погибших солдатах и офицерах.

Среди погибших офицеров также выделяются боевые пилоты - это штучные специалисты и элита любой армии. Подготовка одного летчика-снайпера может занять от 15 до 17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

За четыре с лишним месяца войны Россия потеряла по меньшей мере 49 военных летчиков (включая штурманов и бортмехаников). Из них 80% - это потери экипажей боевых самолетов.

Добровольцы на передовой

Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют добровольцами. Мы подробно рассказывали о том, как вербуют и готовят этих людей. Чаще всего это мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой.

На конец июня Би-би-си известны имена по меньшей мере 267 таких россиян. Каждую неделю появляются сообщения о гибели еще 30-40 добровольцев. Так часто не сообщают о гибели ни одной другой категории военнослужащих.

Возможно, это связано с тем, что перед отправкой на фронт добровольцы проходят лишь от трех до семи дней подготовки.

Именно отряды добровольцев вместе с бойцами так называемой „ЧВК Вагнера“ сейчас являются главными штурмовыми силами России на фронте, отмечают два источника Би-би-си, находящиеся на переднем крае боев с российской стороны.

Главная особенность подразделений добровольцев - возраст участников.

Более 40% погибших добровольцев - это люди старше 45 лет (половина из них - это люди старше 50 лет). Это существенно отличается от динамики потерь среди остальных категорий российских военных - там 47% установленных потерь приходится на людей в возрасте от 18 до 26 лет.

Новые имена с кладбищ

СМИ и региональные власти называют далеко не всех погибших, даже если „груз 200“ уже был доставлен в регион, а тело погибшего захоронено. Чтобы понять, какое количество погибших не попадает в статистику, Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных городах России.