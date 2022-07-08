Главы МИД стран G20 на Бали отказались фотографироваться с Сергеем Лавровым. Он досрочно покинул встречу

По его данным, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие западные дипломаты пытались избежать совместной съемки с главой МИД России Сергеем Лавровым. Российская сторона это не комментировала.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди ранее сообщила, что 7 июля представители стран G7 отказались участвовать в приветственном ужине из-за присутствия Лаврова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Лавров „отсутствия бойкотирующих не заметил“.

Reuters отмечает, что, когда Сергей Лавров во время визита на Бали фотографировался вместе с министром иностранных дел Индонезии, в зале раздались крики „Когда вы остановите войну?!“ и „Почему вы не остановите войну?!“

7 июля на Бали открылся очный Совет министров иностранных дел G20, основные дискуссии намечены на 8 июля. Сергей Лавров на одной из первых встреч сидел между главами МИД Саудовской Аравии и Мексики.

Лавров досрочно покинул встречу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покидает конференцию глав МИД стран „большой двадцатки“ (G20) на индонезийском острове Бали, сообщает DW. „Лавров еще проводит двусторонние переговоры, затем он выступит перед прессой и уедет“, - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству dpa утром в пятницу, 8 июля. Это означает, что Лавров не примет участия в официальном обеде и заседаниях G20 во второй половине дня.

Сергей Лавров покинул зал заседания G20 сразу после своего выступления, не став дожидаться речи главы МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), выступавшей сразу после него. Бербок, которая председательствует по ротации в организации стран „большой семерки“, еще в преддверии конференции заявляла, что будет добиваться изоляции Лаврова на встречи в Индонезии и найдет „очень ясные слова, чтобы заявить, что мы не согласимся с этим нарушением норм международного права (российским вторжением в Украину. - Ред.)“.