За рубежом
08.07.2022, 08:35

Новый приговор убийце Джорджа Флойда - 21 год лишения свободы

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USA-RACE/GEORGE FLOYD
USA-RACE/GEORGE FLOYD
ФОТО: POOL | Pool via REUTERS

Экс-полицейский Дерек Шовин пошел на судебную сделку, признав свою вину в нарушении конституционных прав убитого им афроамериканца. Срок его обязательного заключения увеличится, пишет DW.

Экс-полицейский Дерек Шовин приговорен к лишению свободы на 21 год за нарушение конституционных прав убитого им афроамериканца Джорджа Флойда. Такое решение принял Федеральный окружной суд США в штате Миннесота в четверг, 7 июля.

В декабре прошлого года Шовин признал себя виновным в умышленном лишении Флойда его прав, избежав тем самым еще одного длительного судебного разбирательства. Теперь он может быть переведен из одиночной камеры в тюрьме строгого режима в Миннесоте в федеральную тюрьму с лучшими условиями.

Ранее, 25 июня 2021 года, Шовин уже был приговорен к лишению свободы на 22,5 года за убийство Флойда.

Между тем, в пенитенциарной системе штата Миннесота заключенные имеют право на условно-досрочное освобождение раньше, чем в федеральной системе. Теперь из-за нового приговора срок обязательного пребывания Шовина за решеткой увеличится. Но соглашение о признании вины позволило ему избежать пожизненного заключения, грозящего по федеральным обвинениям.

Гибель Флойда и протесты BLM

Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании, хотя 46-летний задержанный неоднократно жаловался на то, что не может больше дышать. Он был взят под стражу по подозрению в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. Гибель Флойда получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев.

Трагедия в крупнейшем городе штата Миннесота вызвала в стране волну протестов против расизма и полицейского насилия - преимущественно под лозунгами движения за гражданские права Black Lives Matter (“Жизни чернокожих имеют значение“, BLM). Демонстрации перерастали в беспорядки и столкновения с полицией. Позднее подобные протесты прошли во многих других странах.

Городской совет Миннеаполиса принял решение выплатить семье Джорджа Флойда компенсацию в размере 27 млн долларов.

Новые протесты из-за убийства афроамериканца

В июле 2022-го в США вновь прошли протесты из-за гибели афроамериканца от пуль полиции в городе Акрон штата Огайо. На этот раз жертвой силовиков стал 25-летний Джейланд Уокер. Как сообщил департамент полиции Акрона, Уокер был застрелен 27 июня, когда пытался скрыться от полиции после нарушения правил дорожного движения.

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