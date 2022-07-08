Российское судно с краденым украинским зерном выпустили из турецкого порта. Как это получилось?

В Киеве назвали „неприемлемой“ ситуацию, в которой российскому кораблю „Жибек жолы“ позволили покинуть турецкий порт, несмотря на представленные Украиной доказательства уголовного дела. По данным Киева, судно перевозит зерно из оккупированного российскими войсками порта Бердянска.

„Сожалеем, что российскому судну „Жибек жолы“, нагруженному украденным украинским зерном, разрешили покинуть порт Карасу, несмотря на предъявленные турецким властям доказательства уголовного дела“, - написал в „Твиттере“ официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

О том, что сухогруз „Жибек жолы“ под российским флагом вышел из порта Карасу сообщило в четверг турецкое издание „Дейли сабах“. СМИ ссылалось на данные портала, отслеживающего движение судов.

О том, что в Турции задержан сухогруз с украинским зерном стало известно в воскресенье 3 июля. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Украина сотрудничает с таможенными органами Турции для выяснения ситуации.

Представитель турецкой таможни в порту Карасу не стал комментировать заявления украинских властей.

По информации агентства Рейтер, генпрокуратура Украины еще 30 июня направляла минюсту Турции письмо, в котором сообщила, что это судно причастно к „незаконному вывозу украинского зерна“ из Бердянска и направлялось в турецкий порт Карасу с грузом на семь тонн.

В российском МИД в среду 6 июля заявили, что власти Турции не задерживали и не арестовывали судно „Жибек Жолы“, оно стоит на рейде и проходит стандартные процедуры. Там не прокомментировали его загрузку украинским зерном.

„По информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая фитосанитарный контроль. По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе или в отказе о заходе судна в порт“, - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.