ВИДЕО | Велогонщик самостоятельно вправил плечо после падения во время „Тур де Франс“ и продолжил гонку

Инцидент произошел за 30 км до финиша. Причиной падения стал соломенный тюк, выпавший из ограждения после того, как его задел мотоцикл сопровождения.

После падения Роглич вышел на обочину, взял кресло у болельщика, сел, самостоятельно вправил плечо и продолжил гонку. Он проиграл около двух минут соперникам по борьбе за общий зачет.

Теперь словенец занимает 44-е место в генеральной классификации, отставая на 2 минуты 36 секунд от лидера Воута ван Арта и на 2 минуты 17 секунд от Тадея Погачара.