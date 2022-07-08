Карел Воолайд об исторической победе „Пайде“: у команды была воля к победе и энтузиазм

Для „Пайде“, которые выступают в еврокубках в третий раз, и голы, и победа имели историческое значение. Однако главный тренер „Пайде“ Карел Воолайд, которого в этом году критиковали в эстонском чемпионате, показал, почему ему в свое время доверили тренировать сборную Эстонии.

Начало встречи со стороны гостей было беззубым, потому что в первом тайме „Пайде“ не нанесли ни одного удара по воротам „Динамо“. Воолайд признался, что это не было запланировано, хотя была договоренность играть осторожно.

„Возможно, в некоторых эпизодах первого тайма мы слишком низко опускались. На самом деле мы не планировали только обороняться. Это не козырь „Пайде“ — мы не такая большая и мощная команда, чтобы обороняться всю игру. Но у нас в защите играл такой опытный игрок, как Рагнар Клаван, который контролировал линию защиты, — сказал главный тренер „Пайде“ Soccernet.ee.

„У „Динамо“ было мало моментов в первом тайме“, — сказал Воолайд Soccernet.ee после приятной победы. „У них не так много опыта в еврокубках, они играли по-определенному принципу и прощупывали нас, пытаясь понять наш уровень и то как мы можем „ужалить“ и сопротивляться. Некоторые нюансы о сопернике можно узнать по видео, но движения и скорости в реальной игре это совсем другое“, — сказал Воолайд.

В первом тайме „Пайде“ проиграли 0:1, по ходу второго тайма проигрывали уже 1:2, но Эбрима Сингхатех и Кристофер Пихт, вышедшие на замену, принесли эстонской команде первую победу в еврокубках в история клуба.

Почему „Пайде“ в „больших“ матчах в этом году почти всегда играли лучше, чем в матчах чемпионата, в которых они являются фаворитами?

„Игроки однозначно получили хороший урок в еврокубковых и кубковых играх. Да, в чемпионате наша игра скачет туда-сюда, у нас проблемы с реализацией. Сейчас впереди еще ответная игра, но я уже сегодня почувствовал, что игроки прочувствовали особенность момента. Поняли, что мы можем творить историю. Перед игрой было сказано, что надо оставить след в истории клуба.