Карел Воолайд об исторической победе „Пайде“: у команды была воля к победе и энтузиазм
Городская команда „Пайде“ одержала историческую победу в стартовом матче первого отборочного раунда Лиги конференций, обыграв на выезде топ-клуб Грузии „Динамо Тбилиси“ со счетом 3:2. За „Пайде“ отличились Сиим Лутс (на 61-й минуте), Эбрима Сингхатех (81-я) и Кристофер Пихт (89-я). Авторами голов у „Динамо“ стали Давит Схиртладзе (22-й) и Леван Харабадзе (65-й).
Для „Пайде“, которые выступают в еврокубках в третий раз, и голы, и победа имели историческое значение. Однако главный тренер „Пайде“ Карел Воолайд, которого в этом году критиковали в эстонском чемпионате, показал, почему ему в свое время доверили тренировать сборную Эстонии.
Начало встречи со стороны гостей было беззубым, потому что в первом тайме „Пайде“ не нанесли ни одного удара по воротам „Динамо“. Воолайд признался, что это не было запланировано, хотя была договоренность играть осторожно.
„Возможно, в некоторых эпизодах первого тайма мы слишком низко опускались. На самом деле мы не планировали только обороняться. Это не козырь „Пайде“ — мы не такая большая и мощная команда, чтобы обороняться всю игру. Но у нас в защите играл такой опытный игрок, как Рагнар Клаван, который контролировал линию защиты, — сказал главный тренер „Пайде“ Soccernet.ee.
„У „Динамо“ было мало моментов в первом тайме“, — сказал Воолайд Soccernet.ee после приятной победы. „У них не так много опыта в еврокубках, они играли по-определенному принципу и прощупывали нас, пытаясь понять наш уровень и то как мы можем „ужалить“ и сопротивляться. Некоторые нюансы о сопернике можно узнать по видео, но движения и скорости в реальной игре это совсем другое“, — сказал Воолайд.
В первом тайме „Пайде“ проиграли 0:1, по ходу второго тайма проигрывали уже 1:2, но Эбрима Сингхатех и Кристофер Пихт, вышедшие на замену, принесли эстонской команде первую победу в еврокубках в история клуба.
Почему „Пайде“ в „больших“ матчах в этом году почти всегда играли лучше, чем в матчах чемпионата, в которых они являются фаворитами?
„Игроки однозначно получили хороший урок в еврокубковых и кубковых играх. Да, в чемпионате наша игра скачет туда-сюда, у нас проблемы с реализацией. Сейчас впереди еще ответная игра, но я уже сегодня почувствовал, что игроки прочувствовали особенность момента. Поняли, что мы можем творить историю. Перед игрой было сказано, что надо оставить след в истории клуба.
Половина работы уже сделана, у команды была воля к победе и энтузиазм. Я бы сказал, что вопрос не в мотивации, а в том, как найти еще процентов 5-10 в себе. Это моя работа каждый раз получать это от игроков“, — сказал Воолайд.
Городская команда „Пайде“ и тбилисское „Динамо“ снова встретятся в Лиге конференций через неделю, 14 июля. Игра состоится в Пярну и начнется в 19:00.