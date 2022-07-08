ВИДЕО | Нужна ли инфопалатка для беженцев у самой границы: волонтеры и мэр Нарвы думают по-разному

7 июля у погранпункта в Нарве заработала информационная палатка для военных беженцев. Ее задача - консультировать прибывающих в город украинцев. Идея установить такую палатку - инициатива волонтеров. Город дал на нее разрешение. Пока это недельный эксперимент. По его итогам решат: останется инфопункт или его уберут. Возможно, он продолжит работать в другом виде. Пока с 9 утра и до 11 вечера в инфопалатке волонтеры будут давать транзитным беженцам необходимую информацию для перемещения по Эстонии.