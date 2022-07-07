ФОТО | Задержанный в Ласнамяэ мужчина стал буянить в машине полиции. Патрульный автомобиль совершил аварию

Полицейские направлялись на медицинскую алкогольную экспертизу с водителем, который был задержан в Ласнамяэ, и по первичному тесту находился в такой степени опьянения, которая предусматривает уголовную ответственность.

Мужчина вел себя в полицейской машине агрессивно, мешал водителю. Полицейские двигались со включенными сигналами тревоги, чтобы быстрее прибыть к месту назначения и иметь возможность лучше контролировать пьяного мужчину.

На перекрестке Нарвского шоссе улицы Ахтри автомобиль полиции поехал на красный свет светофора, но водитель не до конца убедился в безопасности проезда и столкнулся с автомобилем Subaru. В ДТП пострадали обе машины.