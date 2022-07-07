07.07.2022, 20:53
„Так же более 75 лет назад действовали нацисты“. Из Мариуполя вывезли подлинники Айвазовского и другие картины
ФОТО: | AFP
Российские военные повторяют тактику немцев во Второй Мировой войне. Они вывезли все ценные экспонаты из музеев оккупированного Мариуполя, передает DW.
Об этом сообщил Мариупольский горсовет. Там заявляют, что солдаты ВС РФ забрали, в частности, подлинники картин Куинджи и Айвазовского из Художественного музея, и уникальные исторические экспонаты - из краеведческого. Сами учреждения были уничтожены.
„Так же более 75 лет назад действовали нацисты. Грабили музеи и вывозили к себе“, - отметили в горсовете.