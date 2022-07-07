„Так же более 75 лет назад действовали нацисты“. Из Мариуполя вывезли подлинники Айвазовского и другие картины

Об этом сообщил Мариупольский горсовет. Там заявляют, что солдаты ВС РФ забрали, в частности, подлинники картин Куинджи и Айвазовского из Художественного музея, и уникальные исторические экспонаты - из краеведческого. Сами учреждения были уничтожены.