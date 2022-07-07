Европейское агентство лекарств: как нас будут вакцинировать от новых типов Covid-19 и обезьяньей оспы

Эпидемия ковид в Европе снова набирает силу. На сегодня все большую популярность обретают подвиды BA.4 и BA.5, которые к концу июля имеют все шансы полностью вытеснить предыдущий подвид — BA.1, доложил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. При этом он обращает внимание, что вирус не настолько поменялся, чтобы одобренные EMA шесть видов вакцин не давали хорошей защиты от госпитализации, осложнений и смерти, а также от развития симптомов „долгого ковида“.

Новые вакцины от ковида

Еще весной агентство рекомендовало людям старше 18 лет получить второй бустер РНК-вакцины, а в случае значимого роста — и представителей чувствительных групп (по возрасту и диагнозам) подростков 16-17 лет. Но намного важней, обращает внимание Кавалери, чтобы представители этих групп получили превичный курс и первый бустер и подошли к осени защищенным, потому что на данный момент неизвестно, каких новых вариантов Covid-19 можно ждать.

Кавалери сообщил, что EMA получил предварительные данные о клинических испытаниях РНК-вакцин, которые включают защиту от омикрона — предполагается, что осенью и весной их можно будет применять, как бустер. Но позже их могут оценить и для первичной вакцинации.

В конце июня немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer сообщили об успешных испытаниях двух кандидатов на вакцины от ковида — моновалентной и бивалентной — способных бороться с новыми подвариантами „омикрона“ — BA.4 и BA.5. Вакцина представляет собой смесь уже известного препарата Comirnaty с вакциной-кандидатом, нацеленным на шиповидный белок омикрон-подварианта BA.1. Иммунный ответ на омикрон был „значительно более высоким“, чем от стандартной вакцины. Вакцины, нацеленные прямо на подварианты BA.4 и BA.5 тоже признаны эффективными, но не настолько.