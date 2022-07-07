Из-за решения ирландских властей Facebook и Instagram могут перестать работать в ЕС

Как сообщает Politico, ирландская Комиссия по защите данных проинформировала своих европейских коллег, что предпишет компании Meta Platforms Inc. прекратить пересылку данных пользователей в США, где она зарегистрирована. Уже готовый проект такого решения — результат многолетних судебных тяжб между американским IT-гигантом, владеющим Facebook и Instagram, и активистов, выступающих за конфиденциальность в Интернете.

В 2020 году был аннулирован пакт о передаче данных между ЕС и США. Решение Европейского суда также усложнило для американских компаний использование „стандартных договорных условий“ (SCC) — юридического инструмента, благодаря которому владельцы соцсетей тем не менее продолжали пересылать данные пользователей. Ирландский регулятор как раз предписал Meta отказаться от использования SCC.

Владельцы Facebook и Instagram неоднократно предупреждали, что такое решение может привести к крайне негативным последствиям. „Если новая трансатлантическая система передачи данных не будет принята и мы не сможем продолжать полагаться на SCC или другие альтернативные средства передачи данных из Европы в Соединенные Штаты, мы, вероятно, не сможем предложить ряд наших наиболее важных продуктов и услуг, в том числе Facebook и Instagram, в Европе“, — говорится в заявлении, поданном Meta в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в марте этого года.

После утверждения решение ирландских властей должны будут одобрить в Европейском совете по защите данных (EDPB), куда входят представители всех 27 стран Евросоюза.

Параллельно ЕС и США обсуждают новый текст договора о передаче данных, который позволит Meta и другим компаниям продолжить работу в привычном режиме. О предварительном соглашении власти в Брюсселе и Вашингтоне договорились еще в марте, однако обсуждение юридических деталей, как утверждает Politico, зашло в тупик.