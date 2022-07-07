ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (134-й день) | Российские войска объявили о паузе в боях, но продолжают обстрелы населенных пунктов в ряде областей

Гайдай: российские войска проводят ротацию с привлечением местного населения в Луганской области Тем временем глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай утром в четверг заявил, что российская сторона привлекает местное населения для ротации своих войск.

Литовские власти не согласятся на установление зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область РФ через свою территорию, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите. Об этом пишет ТАСС.

Власти Одесской области обвинили Россию в уничтожении 35 тонн зерна Утром 7 июля, как утверждает спикер областной администрации Сергей Братчук, российские войска нанесли ракетные удары по двум сельскохозяйственным ангарам, где хранились 35 тонн зерна. Никто не погиб.

По данным прокуратуры, за время войны ранения получили 646 детей.

Последней известной жертвой стала 17-летняя жительница города Торецк в Донецкой области. 6 июля российские войска нанесли ракетные удары по городу. Девушку нашли под завалами одного из разрушенных домов.

С начала войны в Украине погибли 347 детей, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

С начала войны в Украине погибли 347 детей

Россияне продолжают обстрелы на большинстве направлений. Россия ведет штурмовые действия под Харьковом, Славянском и Бахмутом.

Российские войска по-прежнему пытаются установить полный контроль над Луганской областью, о „полном освобождении“ которой российское руководство сообщило в начале июля.

На Южнобужском направлении в районе Добрянки в Харьковской области украинские военные отбили попытку штурма, российские диверсанты понесли потери.

Россия взяла оперативную паузу, считают в Институте изучения войны Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной аналитической сводке о ходе войны пишет, что 6 июля впервые за 133 дня войны не было ни сведений о каком-либо продвижении российских войск, ни официальных заявлений о таковом, и это свидетельствует о том, что российская армия взяла оперативную паузу.

Минобороны России официально объявило о паузе в боях

По словам представителя минобороны (его цитирует агентство ТАСС), в подразделениях, выполнявших „боевые задачи“, проходят мероприятия „по восполнению боевых возможностей“.

По Одесской области с российского Су-30 были выпущены две ракеты Х-31, сообщает УНИАН.

Российский истребитель Су-30 во время удара по Одесской области Украины попал в танкер „Миллениал Спирит“ под флагом Молдавии, который дрейфовал без экипажа с остатками дизельного топлива после обстрела в начале войны. С таким заявлением выступило оперативное командование „Юг“ Сухопутных войск Украины. По его информации, на судне возник пожар.

Один человек погиб и шестеро ранены после удара по Краматорску

В результате ракетного удара по Краматорску, заявил глава Донецкой области Павел Кириленко, погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Он допустил, что жертв может быть больше.

Повреждения получили шесть построек, в том числе гостиница и многоэтажный дом, утверждает губернатор.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия не станет отправлять в Украину бронетранспортеры „Фукс“, как настаивают политики из блока ХДС/ХСС.

Министр объяснила отказ интересами безопасности самой Германии. „Мы поддерживаем Украину всем, что возможно и ответственно. Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии“, — сказала Ламбрехт.

Глава Луганской области Сергей Гайдай утверждает, что российские войска по-прежнему не контролируют всю территорию Луганской области.

У РФ есть еще более 2 тысяч старых ракет на несколько месяцев бомбардировок

Об этом пишет Forbes. Всего в России на начало войны было почти 7000 ракет средней и ближней дальности действия (до 5500 км). Из них почти половина – невысокоточные ракеты Х-22, Х-55, комплексов „Точка-У“.

США и страны Запада уже передали Украине 9 РСЗО HIMARS и аналогичных комплексов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.