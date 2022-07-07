Страховая фирма подарит берегущим окружающую среду эстоноземельцам велосипеды

Страховая фирма ERGO, которая совсем недавно была удостоена звания ответственного предприятия, уже четвертое лето подряд предлагает своим клиентам страхования каско при доставке машины на ремонт возможность выбрать вместо заменяющей машины велосипед. Этим летом ERGO расширяет такую возможность и на тех, кому заменяющая машина не требуется – велосипеды будут предлагаться всем клиентам, которые в случае небольших повреждений транспортного средства выберут более экологичный локальный ремонт.

„Если до сих пор изначальным критерием для дарения велосипеда был минимум 5-дневный срок ремонта, то с этого года мы дарим велосипед и тем клиентам, которые предпочитают длительной и вредной для окружающей среды кузовной работе более экологичный локальный ремонт, – объяснил исполнительный директор ERGO Марек Ратник, который видит в данной услуге большой потенциал независимо от конкретного поставщика страховой услуги. – Мы стремимся к уменьшению экологического следа и призываем людей отдавать предпочтение более экологичным решениям, например, локальному ремонту и использованию велосипеда в летнее время“.

По словам Ратника, важное место в части уменьшения экологического следа занимает изменение мировоззрения людей. „Перед заменой детали или покупкой нового изделия при возмещении ущерба всегда важно отдавать предпочтение ремонту детали, обеспечивая при этом надлежащее качество. Сегодня более экономное использование ресурсов стало лишь вопросом выборов“, – добавил Ратник.