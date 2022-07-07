Леванди: две теннисистки в топ-50 - это феноменально

Вы увлекаетесь теннисом, следите за ним?

- Я спортом увлекаюсь. Все, что вокруг спорта, меня касается, и мне нравится кроме лыж хоккеем заниматься, и баскетболом и теннисом летом.

В Эстонии есть две довольно известные теннисистки - Анетт Контавейт и Кайя Канепи. Как вы считаете, это много или мало для нашей страны?

- Смотря как смотреть. С одной стороны, конечно хочется, чтобы больше было. И молодежь как раз старается, чтобы так было. Но то, что сейчас двое в 50 лучших, а Анетт даже какое-то время была вторым номером, это, конечно, феноменально. У такой маленькой нации это так часто бывает.

Как думаете, с чем связан такой прогресс Контавейт и удачные выступления в прошлом году?

- Во-первых, был хороший тренер - Дмитрий Турсунов. Ну и у всех бывают периоды, когда они очень хорошо играют. И у Анетт как раз все совпало. И сделала рекламу и для себя и для Эстонии.

А кто-то сможет стать лучше Анетт, добиться еще более впечатляющих результатов?

- Конечно!

Вы увлекаетесь ставками?

Я отвечаю, чтобы ставки были на месте. Сам ставками не увлекаюсь, но отвечаю за то, чтобы сама система работала в букмекерской компании PAF. Теннис сейчас довольно популярный. Футбол, теннис, баскетбол и в сезоне - хоккей еще.

Вы играете в любительской хоккейной команде?

- Да, у нас любительская команда, играем два раза в неделю. Очень хорошо.

А нет ли в планах построить еще один каток?

- Ох, это очень такой сложный вопрос. Конечно, я, наверное, уже не буду строить. Но если бы город больше внимания обращал на катки, было бы здорово. Очень много любителей, очень много детей хочет кататься. У льда есть какая-то магия. Люди хотят быть на льду. Так что я очень надеюсь, что будут еще у нас в Таллинне строиться катки. Льда не хватает.

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