Полиция ищет пропавшую в Таллинне Кристийну

Кристина говорит по-русски, худощавого телосложения, рост 169 см. У нее темно-каштановые волосы средней длины, карие глаза. Носит серебряное кольцо и серебряную цепочку с крестиком.

Мобильный телефон женщины выключен.

Полиция просит всех, кто видел женщину или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефонам 112 или 612 4768. Можно написать на электронную почту jaana.poldvee@politsei.ee.

Полиция также просит саму Кристийну, если она увидела это сообщение, позвонить своей матери, которая очень переживает.