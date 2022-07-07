„Большая кража“: как Россия пустила днепровскую воду в Крым и чем это чревато

В Киеве хоть и признали факт захвата россиянами гидротехнических сооружений Херсона, но отметили, что „вода на полуостров не пошла“. Об этом 12 марта заявил начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

„Все поставленные перед группировками войск Вооруженных сил РФ на день задачи выполнены успешно. Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск в Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и возобновить подачу воды на полуостров Крым“, - отрапортовал представитель российского минобороны Игорь Конашенков.

Уже днем ​​24 февраля русские войска добрались до Херсона и Каховского водохранилища и захватили там гидротехнические сооружения. Бетонную дамбу разрушили, и через пару дней вода пошла по Северо-Крымскому каналу в направлении полуострова.

В конце февраля 2022 года Москва пустила воду в Крым силой. Херсонщина пала за считанные дни, а вместе с ней и дамба, перекрывающая поток воды на страждущий Крымский полуостров.

Позиция украинских властей, несмотря на давление, все эти годы была неизменна - ни одной капли днепровской воды до освобождения в Крым не пойдет.

В 2020 году лето в Крыму выдалось особо засушливым, обмелели многие водохранилища и снабжение крымчан питьевой водой существенно ограничили. Тогда украинские и российские военные эксперты заговорили о возможности силового сценария со стороны Кремля.

Киев апеллировал к тому, что именно Россия как страна-оккупант несет ответственность за обеспечение захваченных территорий водой. Кремль заявлял о „водном геноциде“ крымчан и параллельно искал пути решения проблемы.

Полномасштабное вторжение в Украину сняло этот вопрос для Москвы - после захвата Херсона российские военные первым делом взорвали дамбу, перекрывающую поток воды в Северо-Крымский канал. После чего, однако, возникли новые проблемы.

Это стало большой проблемой для жителей Крыма, особенно в засушливые годы, в некоторых городах воду подавали по часам.

„Они взорвали одну из дамб, частично вода пошла, скажем так, по Северо-Крымскому каналу. Но вода просто не может сама идти, это надо понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть просто так вода туда не пошла и не пойдет“, - сказал он в интервью „Крым.Реалии“ (признано в России иноагентом).

Схожий тезис повторил 23 апреля и президент Украины Владимир Зеленский. На пресс-конференции в Киеве он сказал, что России еще предстоит „несколько шагов“, чтобы снабжать Крым днепровской водой.

Водный безлимит

Годами представители украинской власти уверяли, что пустить воду в Крым - это очень длительный процесс. За 8 лет простоя русло канала высохло, потрескалось и заросло травой, а гидротехнические сооружения вышли из строя.

Однако россиянам через пару недель после захвата Херсонщины удалось быстрыми темпами обеспечить подачу воды на полуостров и преодолеть все проблемы. Но как говорит директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии наук Украины Михаил Яцюк, при этом они существенно нарушили технологические требования.

„Им это удалось. Несмотря на нарушения, несмотря на то, что это приведет к разным негативным явлениям, в том числе разрушению стенок канала, но они это сделали“, - объяснил он BBC News Украина.

Дело в том, что канал протяженностью почти 400 километров был условно разделен на три части. Первая протекала по территории Херсонской области от Каховского водохранилища до временной дамбы близ административной границы с Крымом. Воду отсюда получали херсонские фермеры, и эта часть канала не останавливала работу после аннексии Крыма.

Вторая часть шла с северной границы в центр Крыма до пересечения с рекой Салгир. Третья - направлялась к восточной части полуострова и по ней перебрасывали воду с гор в Керчь, Феодосию и другие города на востоке полуострова.