07.07.2022, 16:20
Штраф 200 евро за использование дрона. Что надо знать, чтобы не пришлось платить за свое хобби(1)
ФОТО: Erakogu
Штраф 200 евро придется заплатить владельцу дрона за то, что он 6 июля запустил беспилотный летательный аппарат вблизи эстонско-российской границы и не согласовал это с Транспортным департаментом и Департаментом полиции и погранохраны.
Дрон заметили пограничники. В Эстонской Республике использование беспилотных летательных аппаратов необходимо согласовывать в Транспортном департаменте. А для запуска дрона над приграничной зоной нужно получить разрешение Департамента полиции и погранохраны.
Подобные нарушения выявляются в Нарве достаточно часто. Чтобы пользоваться дронами и не получать штрафы, рекомендуется знать правила их использования в приграничной зоне.