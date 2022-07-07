Новости Ида-Вирумаа
07.07.2022, 16:20

Штраф 200 евро за использование дрона. Что надо знать, чтобы не пришлось платить за свое хобби

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Дрон. Иллюстративное фото.
Дрон. Иллюстративное фото.
ФОТО: Erakogu

Штраф 200 евро придется заплатить владельцу дрона за то, что он 6 июля запустил беспилотный летательный аппарат вблизи эстонско-российской границы и не согласовал это с Транспортным департаментом и Департаментом полиции и погранохраны.

Дрон заметили пограничники. В Эстонской Республике использование беспилотных летательных аппаратов необходимо согласовывать в Транспортном департаменте. А для запуска дрона над приграничной зоной нужно получить разрешение Департамента полиции и погранохраны.

Подобные нарушения выявляются в Нарве достаточно часто. Чтобы пользоваться дронами и не получать штрафы, рекомендуется знать правила их использования в приграничной зоне.

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