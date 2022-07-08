Датский журналист в ответ на критику мэра Нарвы Катри Райк: целью и было найти в Нарве прокремлевски настроенных людей

Журналист TV2 Андерс Ломхольт, по его словам, был удивлен полемикой, которую вызвала его статья. Как сказал журналист, крупнейший датский телеканал TV2 сделал уже около 200 телесюжетов об Эстонии и еще более интернет-статей. У всех этих историй, освещавших жизнь Эстонии, был различный фокус, добавил он.