ГРАФИКИ | Исследование: треть жителей Эстонии относит себя к среднему классу

„Молодые люди в возрасте 18–34 лет чаще, чем в среднем, относят себя к среднему и зажиточному классам. Люди в возрасте 50–70 лет чаще, чем в среднем, относят себя к низшему среднему классу и к бедным“, – объясняет руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер.

33% жителей Эстонии считают себя представителями среднего класса, что на 4% больше, чем в 2018 году. Доля людей, считающих себя бедными, немного снизилась – с 14% в 2018 году до 10% в 2022 году.

Наибольшая доля людей (51%) по-прежнему относят себя к нижнему среднему классу. Что касается верхнего среднего класса и зажиточных людей, то 6% населения считают себя принадлежащими к верхнему среднему классу. За четыре года эти показатели практически не изменились.

„Высший средний класс способствует экономическому росту за счет увеличения потребления и инвестиций. Сильный и многочисленный средний класс также должен способствовать демократическому управлению, где нет места популизму“, – говорит главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

По мнению 68% эстонцев, средний класс лучше всего характеризуется наличием собственного дома, и значение, придаваемое этому, значительно возросло (12%) за четыре года. Следующим критерием (39%) является возможность осуществления дополнительных ежемесячных расходов после так называемых обязательных расходов. 33% респондентов считают, что способность позволить себе новый или подержанный автомобиль является характеристикой среднего класса. Такая же доля считает, что возможность позволить себе отдых за границей хотя бы раз в год является характерной чертой среднего класса.