Не становитесь жертвой мошенников! Банк дал советы жителям Эстонии

„Сегодня люди должны быть особенно бдительными, потому что потерять деньги можно не только при непосредственном общении с мошенниками, но и открыв первую страницу в списке результатов поиска в Google, оформленную под официальную страницу интернет-банка. Несмотря на то, что с развитием технологии схемы мошенников становятся все более сложными, практически всегда можно заметить признаки, помогающие распознать попытки мошенничества со стороны преступников“, – рассказал руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктор Ткаченко.

Терять бдительность нельзя и во время отпуска

Мошенники уделяют очень много времени изучению своих жертв, и они знают, когда люди наиболее уязвимы. Например, зачастую мошенники активизируются перед сезонами продолжительных отпусков, чтобы воспользоваться большей чем обычно рассеянностью людей. Стоит помнить, что обычно никакое учреждение не будет связываться с клиентами вне рабочего времени.

Тщательно проверяйте информацию

Всегда проверяйте адрес веб-страницы, показываемый в адресной строке браузера – соответствует ли он поставщику услуги, сайт которого вы хотите посетить. Если вы используете поисковую систему, например, Google, не открывайте первую страницу, обозначенную как реклама. Сперва проверьте, является ли страница правильной.

Перед вводом конфиденциальных данных (имя пользователя, пароль, данные платежной карты) на сайте еще раз проверьте, что сайт является правильным. Убедитесь, что приведенные в SMS-сообщении контактные данные настоящие – для связи с банком используйте официальные источники и официально доступные номера телефонов.

Не делитесь личной информацией

Никогда не отвечайте на просьбу предоставить информацию о доступах, платежных картах, паролях и кодах вашего банка ни по телефону, ни через Интернет, и никогда не вводите такие данные по отправленным вам ссылкам. Всегда помните, что банковские работники никогда не будут спрашивать данные, необходимые для доступа к вашему счету.