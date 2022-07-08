Имейте в виду! С понедельника в расписании поездов произойдут изменения

Участок железной дороги Пяэскюла-Кейла будет закрыт для движения до конца июля из-за дорожно-строительных работ, поэтому придется изменить и график движения поездов. По словам руководителя по развитию Elron Ронни Конго, строительство второй дороги между Пяэскюла и Кейла позволит уплотнить движение поездов в будущем: „В этом году нам еще предстоит смириться с масштабными изменениями и реорганизациями, но в результате этого уже в следующем году мы сможем предложить более плотное расписание движения и запустить скоростные поезда“.

В период дорожно-строительных работ между Пяэскюла и Кейла будут использоваться замещающие автобусы, в которых будут действовать обычные билеты на поезд. По словам Конго, с понедельника поезда между Таллинном и Пяэскюла будут ездить даже чаще, чем сейчас, но всем, кто едет в сторону Кейла, Палдиски, Турба или Клоогаранда, придется пересаживаться на автобусы в Пяэскюла, а если они едут дальше Кейла, то в Кейла придется снова пересесть на поезд. „То же самое, соответственно, нужно будет проделать в Кейла и Пяэскюла, если едете в Таллинн. Из Кейла в направлении Турба, Палдиски и Клоогаранда мы по-прежнему будем перевозить пассажиров в поездах, но по значительно измененному графику движения. В рабочее время выезжающие в Таллинн утренние поезда из Турба и Палдиски будут отправляться раньше, поскольку пересадки и поездка на автобусе потребуют дополнительного времени“.