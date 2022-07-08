Имейте в виду! С понедельника в расписании поездов произойдут изменения
Начиная с понедельника, 11 июля, изменится график движения поездов в западном направлении, пассажиров между Пяэскюла и Кейла будут обслуживать на автобусах. Незначительные изменения произойдут и на линии Таллинн-Аэгвийду.
Участок железной дороги Пяэскюла-Кейла будет закрыт для движения до конца июля из-за дорожно-строительных работ, поэтому придется изменить и график движения поездов. По словам руководителя по развитию Elron Ронни Конго, строительство второй дороги между Пяэскюла и Кейла позволит уплотнить движение поездов в будущем: „В этом году нам еще предстоит смириться с масштабными изменениями и реорганизациями, но в результате этого уже в следующем году мы сможем предложить более плотное расписание движения и запустить скоростные поезда“.
В период дорожно-строительных работ между Пяэскюла и Кейла будут использоваться замещающие автобусы, в которых будут действовать обычные билеты на поезд. По словам Конго, с понедельника поезда между Таллинном и Пяэскюла будут ездить даже чаще, чем сейчас, но всем, кто едет в сторону Кейла, Палдиски, Турба или Клоогаранда, придется пересаживаться на автобусы в Пяэскюла, а если они едут дальше Кейла, то в Кейла придется снова пересесть на поезд. „То же самое, соответственно, нужно будет проделать в Кейла и Пяэскюла, если едете в Таллинн. Из Кейла в направлении Турба, Палдиски и Клоогаранда мы по-прежнему будем перевозить пассажиров в поездах, но по значительно измененному графику движения. В рабочее время выезжающие в Таллинн утренние поезда из Турба и Палдиски будут отправляться раньше, поскольку пересадки и поездка на автобусе потребуют дополнительного времени“.
Elron просит всех пользователей быть внимательными на станции Вялингу. При поездке в направлении Таллинна замещающие автобусы будут останавливаться на парковке у станции Валингу, а на пути из Таллинна в Кейла автобусы будут останавливаться на остановке „Корви“ на Таллиннской кольцевой дороге, а к станции Валингу подъезжать не будут. По словам Ронни Конго, такое решение необходимо для соблюдения устойчивого графика движения и обеспечения пересадок: „Мы понимаем, что это решение не является самым удобным, но поскольку в этом регионе в то же время ведутся дорожно-строительные работы, имеется большая опасность опоздания автобусов. Это нарушило бы движение всех поездов и автобусов в западном направлении, поскольку для большинства поездок потребуются две пересадки, и ни поезд, ни автобус не смогут отправиться до тех пор, пока на место не прибудет предыдущий и не пересядут все пассажиры. При движении в обоих направлениях во время остановки у станции Валингу может возникнуть ситуация, когда на небольшой парковке одновременно могут оказаться до пяти автобусов, и они просто физически не смогут там разместиться“
Запланированное решение обслуживания станции Валингу обеспечит наилучшую устойчивость расписания движения, поскольку автобусам не нужно будет совершать два левых поворота на шоссе с плотным движением. В то же время при движении от Таллинна при необходимости можно путем небольшого объезда подъехать к станции Валингу. „Автобусы ездят часто, и если какому-нибудь пассажиру остановка „Корви“ не подойдет, то можно сначала доехать до Кейла, а там пересесть на другой отправляющийся в сторону Пяэскюла автобус – так можно будет добраться до станции Валингу“.
Также произойдут небольшие изменения на линии Аэгвийду, от которой последний поезд из Таллинна будет отправляться в 23:08 вместо нынешнего 22:40, а также будут добавлены некоторые дополнительные отправления.
Чтобы быть в курсе изменений текущего расписания движения, рекомендуем заказывать уведомления с домашней страницы Elron, с которой будет отправляться информация об изменениях соответствующего направления на ваш адрес электронной почты.
Обращаем внимание на то, что перевозка велосипедов на замещающих автобусах невозможна. Перед поездкой просим пассажиров на инвалидных колясках сообщить нам о своем пожелании относительно поездки на адрес электронной почты abi@elron.ee, чтобы мы смогли организовать автобус с низкой посадкой.
Остановки замещающих автобусов отмечены табличками в цветах Elron, а места их расположения, а также информацию об изменении расписания можно найти на домашней странице Elron www.elron.ee.