Тополиный пух оказался проблемой: можно ли ее решить в Нарве?

Ирина Смирнова рассказала, что в последний раз тополя вырубали в Нарве с 2015 по 2018 годы. „На тот момент было вырублено более 150 тополей, - уточнила вице-мэр. - Борьба была с деревьями женского пола, потому что именно от их цветения появляется пух. После 2018 года делалась только обрезка ветвей“.

Предыдущие несколько лет пух не беспокоил горожан. „Насколько нам известно, при обрезке ветвей тополя мужского рода могут переродиться в женские и начать давать пух, - объясняет Ирина Смирнова. - В городских условиях обрезка ветвей разросшихся крон неизбежна. Также до момента цветения нет возможности визуально определить пол дерева“.

В ночное время в городе поливают тротуары, частота полива разная, но при жаркой погоде днем пух снова начинает летать, и поливы не помогают решить проблему. Ирина Смирнова рассказала, что она следит за сообщениями горожан в социальных сетях, читает, что кто-то встает на защиту деревьев, кто-то ратует за полное уничтожение тополей. Решением проблемы жалующихся людей может стать, по ее мнению, полная вырубка тополей, но есть нюансы.

„В последнее время в рамках разных проектов было вырублено много высоких насаждений, высажены заместительные посадки, - говорит Смирнова. - Решение вырубки большого числа взрослых деревьев, в данном случае тополей, должно быть взвешенным, сначала надо понять, как сделать альтернативное озеленение“.

На данный момент в городе нет действующей программы развития озеленения. Последняя версия этого документа действовала до 2014 года. Городская управа будет ходатайствовать на получение средств из дополнительного бюджета, чтобы составить новую программу развития озеленения города.

Таким образом, вырубку тополей в ближайшее время можно не ждать. Вице-мэр обращается к нарвитянам с просьбой не жечь пух и объяснить детям, к каким последствиям могут привести поджоги.





