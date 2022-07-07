Экономика
07.07.2022, 17:15

На рынках появилась лесная земляника по невероятной цене

 
Kati-Liina Lättemäe
Лесная земляника - сладкая и душистая, но растет далеко не везде, потому и цена на нее кусается.
Лесная земляника - сладкая и душистая, но растет далеко не везде, потому и цена на нее кусается.

В субботу на Ныммеском рынке в Таллинне клубника продавалась по 4.90 за килограмм. Цена за килограмм лесной земляники была значительно выше.

Наибольший интерес посетители рынка проявляли к клубнике, выращенной в Эстонии. Если в минувшую субботу эстонскую клубнику предлагали на рынке по 4.90 за килограмм (на несколько евро дешевле, чем еще несколько недель назад), то уже в воскресенье сладкая ягода шла в основном по 4.50, а клубнику из Южной Эстонии и вовсе можно было купить по 4 евро за кило. Цены у продавцов несколько разнились: кто-то завышал, кто-то, наоборот, опускал планку ниже четырех евро.

Но если клубника сейчас самый ходовой товар на рынке — все таки клубничный сезон еще продолжается — то лесная земляника встречается на прилавках реже. Товар этот, можно сказать, экслюзивный (мало кто отправляется за ней в лес), ведь за килограмм лесной земляники просят 60 евро. Если у кого-то от таких цифр темнеет в глазах, можно перевести в граммы и подсчитать, что 100-граммовая коробочка земляники обойдется в шесть евро (уже не так страшно, не правда ли?).

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