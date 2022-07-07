07.07.2022, 17:15
На рынках появилась лесная земляника по невероятной цене
В субботу на Ныммеском рынке в Таллинне клубника продавалась по 4.90 за килограмм. Цена за килограмм лесной земляники была значительно выше.
Наибольший интерес посетители рынка проявляли к клубнике, выращенной в Эстонии. Если в минувшую субботу эстонскую клубнику предлагали на рынке по 4.90 за килограмм (на несколько евро дешевле, чем еще несколько недель назад), то уже в воскресенье сладкая ягода шла в основном по 4.50, а клубнику из Южной Эстонии и вовсе можно было купить по 4 евро за кило. Цены у продавцов несколько разнились: кто-то завышал, кто-то, наоборот, опускал планку ниже четырех евро.