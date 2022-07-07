На рынках появилась лесная земляника по невероятной цене

Наибольший интерес посетители рынка проявляли к клубнике, выращенной в Эстонии. Если в минувшую субботу эстонскую клубнику предлагали на рынке по 4.90 за килограмм (на несколько евро дешевле, чем еще несколько недель назад), то уже в воскресенье сладкая ягода шла в основном по 4.50, а клубнику из Южной Эстонии и вовсе можно было купить по 4 евро за кило. Цены у продавцов несколько разнились: кто-то завышал, кто-то, наоборот, опускал планку ниже четырех евро.

Но если клубника сейчас самый ходовой товар на рынке — все таки клубничный сезон еще продолжается — то лесная земляника встречается на прилавках реже. Товар этот, можно сказать, экслюзивный (мало кто отправляется за ней в лес), ведь за килограмм лесной земляники просят 60 евро. Если у кого-то от таких цифр темнеет в глазах, можно перевести в граммы и подсчитать, что 100-граммовая коробочка земляники обойдется в шесть евро (уже не так страшно, не правда ли?).