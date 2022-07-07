Российские и белорусские теннисисты не будут допущены до таллиннского турнира WTA

„Наша позиция такова, что игрокам из России и Беларуси здесь не рады. Нам нужно решение правительства, чтобы запретить им въезд. Мы отправили соответствующий запрос и в Минкультуры, и в МВД“, — отметил Хинт, подтвердив, что спортсмены из стран-агрессоров не приедут в Эстонию.

С аналогичным заявлением несколько месяцев назад выступили правительство Великобритании и организаторы Уимблдонского турнира. В итоге WTA оштрафовала Британскую теннисную ассоциацию на 620 000 фунтов стерлингов, а организаторов Уимблдона — на 207 000 фунтов стерлингов.

Однако, в отличие от Уимблдона, турниру в Таллинне штрафы не грозят, поскольку WTA приняла позицию Эстонской теннисной ассоциации. Между собой была достигнута договоренность, что запрет на въезд может быть наложен только на зарегистрированных на турнир игроков, а не на всех российских и белорусских теннисистов.

Для эстонских любителей тенниса может стать неприятным сюрпризом тот факт, что только один игрок из первой десятки мира допущен к участию в турнирах уровня WTA 250 с wild card (бесплатным проходом), и этот wild card, скорее всего, достанется Анетт Контавейт. (WTA 3-е место). Добавление каждого нового игрока из первой десятки в основную сетку обойдется турниру примерно в 245 000 евро.

Помимо Контавейт и Кайи Канепи (WTA, 38-е место), которые пообещали по возможности приехать на домашний топ-турнир, в Таллинне обязательно примет участие действующая чемпионка Эстонии, которой будет выделен бесплатный пропуск на квалификационный турнир. Борьбу за это место сегодня начнут Елена Малыгина (WTA 417) и Катрин Саар (WTA 1065). Прямую трансляцию захватывающей встречи вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.

Таллиннский турнир WTA 250 стартует 26 сентября, финал состоится 2 октября.

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